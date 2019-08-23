Мать рэпера Тимати стала жертвой неприятной истории. Выяснились подробности происшествия.

Мать рэпера Тимати стала жертвой неприятной истории. Выяснились подробности происшествия.Мать популярного продюсера, рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Симона оказалась заблокирована в социальной сети Instagram. На своей страничке в популярном сообществе она регулярно публиковала фотографии и видео своих родных и близких, архивные снимки и красоты южной природы. Тем удивительнее оказалась эта внезапная блокировка.Сейчас, впрочем, Симоне удалось восстановить свой аккаунт. Заодно она рассказала подробности неприятного происшествия. "Ребята, вчера утром меня заблокировал Инстаграм. Мы решили, что это " глюк", но чутье подсказывало другое. Когда через сутки я по-прежнему не смогла произвести ни одного действия, стало ясно, что ничего не ясно. К середине следующего дня запрет был снят, а ночью я получила уведомление о нарушении правил контента... В таких случаях, как и в визовом отделе посольства, тебе не объясняют почему не дали визу, просто принимается такое решение и спорить бесполезно, но тут я поняла в чем дело! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Симона.Женщина высказала предположение, что всему виной ненадлежащий, по мнению администрации соцсети, вид малолетней дочери Тимати. "Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграм, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где Папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но... без бюстгальтера!!! Инстаграм публикацию удалил", – сообщила мать .В заключение Симона не без иронии пообещала впредь не забывать надевать на внучку этот важный элемент одежды. "Я свою вину признаю, т.к подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съемке, надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих", – завершила свое повествование родительница . При этом она отметила, что ей всегда было достаточно только "трусов в районе экватора".