21 августа 2019 года Баранова Т.Г. ушла из дома на Симферопольском бульваре и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно...

Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшей без вести Барановой Татьяны Геннадьевны, 10.06.1976 года рождения, москвички, которая 21 августа 2019 года ушла из дома на Симферопольском бульваре и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы:на вид 43-45 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, темно русые волосы.Была одета:светлая кофта, брюки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).