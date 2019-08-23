Русфонд собирает деньги на лечение двухлетней Мии Козыревой. У нее - редкое врожденное заболевание, больше известное как хрустальная болезнь. Из-за очень хрупких костей даже небольшой ушиб может обернуться переломом. Помочь девочке может дорогостоящее лечение, но собрать всю необходимую сумму семье не под силу. Как можно помочь?

Русфонд собирает деньги на лечение двухлетней Мии Козыревой. У нее — редкое врожденное заболевание, больше известное как "хрустальная болезнь". Из-за очень хрупких костей даже небольшой ушиб может обернуться переломом. Помочь девочке может дорогостоящее лечение, но собрать всю необходимую сумму семье не под силу. Как можно помочь?- Осторожно, осторожно! Потихонечку! Как мама говорила — потихоньку!Двухлетнюю Мию родные ласково называют Дюймовочкой — маленькая, кудрявая, с большими глазами. Она начала ходить совсем недавно — пока неуверенно, с поддержкой. И обязательно под наблюдением мамы — ведь даже легкий удар может обернуться серьезным переломом."Все надо делать медленно, ласково, более ухоженно, без каких-то резких движений. Все очень аккуратненько. Конечно, за ней надо смотреть", — говорит ее мама Ирина Козырева.Таких детей, как Мия, называют "хрустальными". Она родилась с редким генетическим заболеванием — несовершенный остеогенез. Не хватает специального белка — коллагена, — поэтому кости формируются неправильно и становятся очень хрупкими. Ирина о патологии ребенка узнала уже на последних месяцах беременности — УЗИ показало, что одна ножка короче другой.- Я ее люблю такой, какая она есть! Она у меня очень хорошая. Если честно, я испугалась, поначалу я очень сильно испугалась.Первый перелом — уже в полгода. Потом — еще два. Последний — всего четыре месяца назад, и на каждое восстановление уходят недели. Больше всего Мия любит играть на детской площадке с другими детьми. Но там — опаснее всего: случайное падение — и уже травма. Поэтому общения Мие так не хватает.- Не держись, вот так. Давай! Молодец!Мие можно помочь. Чтобы кости стали крепче, в специализированной клинике проводят курсовое лечение и реабилитацию."Одним из компонентов является введение лекарственного препарата, который укрепляет кости — этот препарат относится к группе так называемых бесфосфонатов и вводится в виде капельниц. Дети с несовершенным остеогенезом обязательно должны получать данное лечение, чтобы предотвратить переломы", — говорит врач-педиатр центра врожденной патологии Елена Орлова.Госпитализация и лечение Мие нужны каждые три месяца, годовой курс стоит полмиллиона рублей. Таких денег у семьи нет.- Моя мечта — чтобы она встала на ноги!Лечение, которое требуется Мие, уже прошла Ника — она тоже родилась с этим заболеванием. Еще в утробе матери деформировались суставы. Правая нога не сгибалась и почти не двигалась. Сейчас ей гораздо лучше. На ноге пока гипс после операции."Полечились — слава Богу, боли ушли в ноге. Она хоть начала двигаться — не упади — начала двигаться очень хорошо", — говорит мать Ники Ирина Зяблова.Помочь Мие может каждый, просто отправив СМС со словом "ВЕСТИ" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения — 100 рублей. Если мобильный оператор попросит подтвердить перевод, важно сделать это, чтобы деньги дошли до ребенка. Врачи уверены: при правильном лечении Мия сможет жить, как обычный ребенок.