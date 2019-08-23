Бывший президент Украины, против которого заведено более 10 уголовных дел, рискует остаться один. От политика постепенно отворачиваются бывшие соратники и коллеги. Теперь об уходе с принадлежащего Порошенко телеканала Прямой объявил журналист Евгений Киселев.

Бывший президент Украины, против которого заведено более 10 уголовных дел, рискует остаться один. От политика постепенно отворачиваются бывшие соратники и коллеги. Теперь об уходе с принадлежащего Порошенко телеканала "Прямой" объявил журналист Евгений Киселев.В эфире своей авторской программы "Итоги" онзаявил, что оставляет телевидение для написания мемуаров и "другихпроектов". "В том числе, начать писать большую книгу, работать надкоторой я давно уже задумал, но эта работа трудно совмещается с ежедневнойработой на информационном канале", – сказал журналист.По мнению украинского блогера Максима Бужанского, избранногодепутатом Верховной рады, уход Киселева – плохой знак для Порошенко. "ПетрАлексеевич, еще немного, и вы останетесь один", – написал он в своем блоге.С блогером согласен журналист Александр Дубинский. По егомнению, уход Киселева с канала Порошенко намекает, что бывшего президентавсе-таки посадят.С каждым днем ситуация для бывшего главы государстваухудшается. Против и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел.Его обвиняют в узурпации власти, отмывании преступных доходов, давлении на суд.Но это не предел: как отметил депутат Верховной рады Антон Геращенко, противэкс-президента могут возбудить сотни и даже тысячи уголовных дел.Несмотря на то, что партия Порошенко "Европейскаясолидарность" получила места в новом составе Верховной рады, парламентарийпосоветовал бывшему главе государства не принимать депутатский мандат. Пословам Геращенко, депутатская неприкосновенность экс-президента не защитит -когда настанет время, ему придется отвечать за свои дела.Ранее появились сообщения, что покинул Украину иотправился на отдых в Норвегию. Это уже второй продолжительный зарубежный визитбывшего президента за последние пару месяцев.