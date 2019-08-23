Бывший президент Украины, против которого заведено более 10 уголовных дел, рискует остаться один. От политика постепенно отворачиваются бывшие соратники и коллеги. Теперь об уходе с принадлежащего Порошенко телеканала Прямой объявил журналист Евгений Киселев.
Бывший президент Украины, против которого заведено более 10 уголовных дел, рискует остаться один. От политика постепенно отворачиваются бывшие соратники и коллеги. Теперь об уходе с принадлежащего Порошенко телеканала "Прямой" объявил журналист Евгений Киселев.
В эфире своей авторской программы "Итоги" он
заявил, что оставляет телевидение для написания мемуаров и "других
проектов". "В том числе, начать писать большую книгу, работать над
которой я давно уже задумал, но эта работа трудно совмещается с ежедневной
работой на информационном канале", – сказал журналист.
По мнению украинского блогера Максима Бужанского, избранного
депутатом Верховной рады, уход Киселева – плохой знак для Порошенко. "Петр
Алексеевич, еще немного, и вы останетесь один", – написал он в своем блоге.
С блогером согласен журналист Александр Дубинский. По его
мнению, уход Киселева с канала Порошенко намекает, что бывшего президента
все-таки посадят.
С каждым днем ситуация для бывшего главы государства
ухудшается. Против и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел.
Его обвиняют в узурпации власти, отмывании преступных доходов, давлении на суд.
Но это не предел: как отметил депутат Верховной рады Антон Геращенко, против
экс-президента могут возбудить сотни и даже тысячи уголовных дел.
Несмотря на то, что партия Порошенко "Европейская
солидарность" получила места в новом составе Верховной рады, парламентарий
посоветовал бывшему главе государства не принимать депутатский мандат. По
словам Геращенко, депутатская неприкосновенность экс-президента не защитит -
когда настанет время, ему придется отвечать за свои дела.
Ранее появились сообщения, что покинул Украину и
отправился на отдых в Норвегию. Это уже второй продолжительный зарубежный визит
бывшего президента за последние пару месяцев.