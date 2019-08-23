Отношения президента Украины Владимира Зеленского с участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе сразу не заладились. Теперь глава государства, видимо, пытается угодить военным и заручиться их поддержкой. В ходе волонтерского форума лидер Незалежной анонсировал ряд важных решений.
Отношения президента Украины Владимира Зеленского с участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе сразу не заладились. Теперь глава государства, видимо, пытается угодить военным и заручиться их поддержкой. В ходе волонтерского форума лидер Незалежной анонсировал ряд важных решений.
Зеленский прокомментировал слухи о ликвидации министерства
по делам ветеранов. Такие сообщения он назвал "позорными слухами".
Ведомство будет сохранено и получит нового руководителя, заверил украинский
лидер в ходе "Международного волонтерского и ветеранского форума".
"Ждем от вас кандидатуру, которая является авторитетом,
и которая действительно может возглавить министерство", – обратился
Зеленский к участникам так называемой АТО.
Кроме того, заверил президент Украины, избранная в июле
Верховная рада будет делать все возможное для защиты прав участников боевых
действий в Донбассе. При офисе главы государства создается совет волонтеров,
напомнил Зеленский.
Заигрывания украинского лидера с участниками АТО вызвало
весьма негативную реакцию в российских СМИ. "Зеленский снова прогнулся под
карателей" – с таким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".
Журналисты напомнили, что ранее после встречи с волонтерами
и участниками АТО в окружении отказались проводить референдум по
вопросу Донбасса. Окончание боевых действий в регионе было одним из главных
предвыборных обещаний Зеленского.
Отношения нового главы государства с военными резко
обострились после отказа Зеленского проводить традиционный парад по случаю Дня
независимости 24 августа. Сэкономленные 300 миллионов гривен президент
предложил направить на на премии военнослужащим.
В ответ участники операции в Донбассе пригрозили провести
альтернативное шествие. Наблюдатели не исключили, что озлобленные
военнослужащие могут свергнуть главу государства.