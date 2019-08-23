Отношения президента Украины Владимира Зеленского с участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе сразу не заладились. Теперь глава государства, видимо, пытается угодить военным и заручиться их поддержкой. В ходе волонтерского форума лидер Незалежной анонсировал ряд важных решений.

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе сразу не заладились. Теперь глава государства, видимо, пытается угодить военным и заручиться их поддержкой. В ходе волонтерского форума лидер Незалежной анонсировал ряд важных решений.Зеленский прокомментировал слухи о ликвидации министерствапо делам ветеранов. Такие сообщения он назвал "позорными слухами".Ведомство будет сохранено и получит нового руководителя, заверил украинскийлидер в ходе "Международного волонтерского и ветеранского форума"."Ждем от вас кандидатуру, которая является авторитетом,и которая действительно может возглавить министерство", – обратилсяЗеленский к участникам так называемой АТО.Кроме того, заверил президент Украины, избранная в июлеВерховная рада будет делать все возможное для защиты прав участников боевыхдействий в Донбассе. При офисе главы государства создается совет волонтеров,напомнил Зеленский.Заигрывания украинского лидера с участниками АТО вызваловесьма негативную реакцию в российских СМИ. "Зеленский снова прогнулся подкарателей" – с таким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".Журналисты напомнили, что ранее после встречи с волонтерамии участниками АТО в окружении отказались проводить референдум повопросу Донбасса. Окончание боевых действий в регионе было одним из главныхпредвыборных обещаний Зеленского.Отношения нового главы государства с военными резкообострились после отказа Зеленского проводить традиционный парад по случаю Днянезависимости 24 августа. Сэкономленные 300 миллионов гривен президентпредложил направить на на премии военнослужащим.В ответ участники операции в Донбассе пригрозили провестиальтернативное шествие. Наблюдатели не исключили, что озлобленныевоеннослужащие могут свергнуть главу государства.