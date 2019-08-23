Алла Пугачева решила оценить новое творение Алены Апиной. Ради революционного шоу артистки Примадонна даже отправилась в другой город.

Алла Пугачева решила оценить новое творение Алены Апиной. Ради революционного шоу артистки Примадонна даже отправилась в другой город.Сегодня, 23 августа, свой день рождения отмечает певица Алена Апина. Популярной артистке, экс-участнице группы "Комбинация" исполнилось 55 лет. После ухода из команды Алена записала такие песни как "Ксюша", "Электричка", "Узелок", впоследствии ставшие настоящими хитами.Кстати, "Узелок" Апина приметила сразу, как услышала в исполнении его автора, поэта-песенника Михаила Танича. "Я сразу сказала, что жить без нее не могу. Танич удивился: "Да что в ней такого? Чего ты так зацепилась?". А я свое гнула: "Нет уж, давайте-ка мне эту песню!", – рассказывала в интервью артистка.В содружестве с Таничем Апина записала более десяти композиций, которые вошли в ее альбом "Лимита" – о девушке, приехавшей из глубинки в Москву. А потом, зимой 1994 года, они поставили необычный для того времени проект – музыкальный спектакль с участием 40 драматических актеров, давший начало российским мюзиклам.Тогда это был очень смелый, даже революционный, шаг, но в итоге риск оправдался. Спектакль прошел в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом, затем состоялся тур по России и за границей. Посмотреть "Лимиту" пришла даже сама ."Для собственного журнала "Алла" она вознамерилась написать рецензию на концерты "Лимита" – в Москве побывать на этих концертах Пугачева не смогла. Кстати, песню "Узелок", которую в те дни круглосуточно крутили по ТВ и радио, Пугачева просто обожала Киркоров был с ней солидарен, но еще больше тащился от песен Кай Метова", – цитирует автора биографий многих знаменитостей Федора Раззакова.