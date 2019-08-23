Сеть лихорадит из-за слухов вокруг Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, врачи подозревают у актрисы онкологию. Теперь говорят, что знаменитость не может работать.

Сеть лихорадит из-за слухов вокруг Анастасии Заворотнюк. Понекоторым данным, врачи подозревают у актрисы онкологию. Теперь говорят, что знаменитостьне может работать.По словам анонимного источника вхожего в театральные круги, 8августа Анастасия Заворотнюк не вышла на сцену антрепризного спектакля "Всемужчины делают это". Пока ее заменила актриса Ирина Сотикова. Однако звезда сериала "Моя прекрасная няня", скорее всего, не примет участие вгастролях.Инсайдер сообщил журналистам, что о болезни Заворотнюк всерьеззаговорили пару недель назад. Однако диагноз никто не называет. Менеджерыактрисы пытаются пресечь волну сплетен."Об отмене спектаклей не говорится до последнего. Не знаю,рак это или нет, но до конца месяца актрисы будут наблюдать, и лишь в сентябребудет известно, сможет ли она играть. Я слышал, что состояние не критичное, ноработать Анастасия, скорее всего, не сможет... Ждем новостей", – цитируетанонимного информатора сайтОтметим, что официальные представители опровергают сообщения опроблемах со здоровьем Анастасии Заворотнюк. По словам директора артистки, былосорвано только одно выступление. Актриса не смогла выйти на сцену так как былазанята "оформлением документов" – делала американское гражданство себе и дочери.Напомним, на днях известный журнал опубликовал фотографии, на которых особо наблюдательные люди разглядели на шее уартистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинныхузлов. "Очень похоже на след от биопсиию загрудинных узлов. Загрудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз –разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", –прокомментировали ситуацию врачи.После блогер Лена Миро провела параллель между раком,приписываемым, и ЭКО, к которому звезда якобы прибегла, радирождения долгожданной дочери Милы. Девочка появилась на свет осенью 2018 года.