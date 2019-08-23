Сеть лихорадит из-за слухов вокруг Анастасии Заворотнюк. По
некоторым данным, врачи подозревают у актрисы онкологию. Теперь говорят, что знаменитость
не может работать.
Сеть лихорадит из-за слухов вокруг Анастасии Заворотнюк. По
некоторым данным, врачи подозревают у актрисы онкологию. Теперь говорят, что знаменитость
не может работать.
По словам анонимного источника вхожего в театральные круги, 8
августа Анастасия Заворотнюк не вышла на сцену антрепризного спектакля "Все
мужчины делают это". Пока ее заменила актриса Ирина Сотикова. Однако звезда сериала "Моя прекрасная няня", скорее всего, не примет участие в
гастролях.
Инсайдер сообщил журналистам, что о болезни Заворотнюк всерьез
заговорили пару недель назад. Однако диагноз никто не называет. Менеджеры
актрисы пытаются пресечь волну сплетен.
"Об отмене спектаклей не говорится до последнего. Не знаю,
рак это или нет, но до конца месяца актрисы будут наблюдать, и лишь в сентябре
будет известно, сможет ли она играть. Я слышал, что состояние не критичное, но
работать Анастасия, скорее всего, не сможет... Ждем новостей", – цитирует
анонимного информатора сайт
Отметим, что официальные представители опровергают сообщения о
проблемах со здоровьем Анастасии Заворотнюк. По словам директора артистки, было
сорвано только одно выступление. Актриса не смогла выйти на сцену так как была
занята "оформлением документов" – делала американское гражданство себе и дочери.
Напомним, на днях известный журнал опубликовал фотографии
, на которых особо наблюдательные люди разглядели на шее у
артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных
узлов. "Очень похоже на след от биопсиию загрудинных узлов. За
грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз –
разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", –
прокомментировали ситуацию врачи.
После блогер Лена Миро провела параллель между раком,
приписываемым, и ЭКО, к которому звезда якобы прибегла, ради
рождения долгожданной дочери Милы. Девочка появилась на свет осенью 2018 года.