Бывший президент Украины Петр Порошенко переоценил устойчивость созданной им после переворота в стране системы, уверены эксперты. Из-за уверенности в ее долговечности политик не заботился о формальном соблюдении законов, что и вызвало целый вал проблем после его позорного изгнания с должности главы государства.

Бывший президент Украины Петр Порошенко переоценил устойчивость созданной им после переворота в стране системы, уверены эксперты. Из-за уверенности в ее долговечности политик не заботился о формальном соблюдении законов, что и вызвало целый вал проблем после его позорного изгнания с должности главы государства.Едва Петр Порошенко перестал быть президентом Украины, как у него образовалось огромное количество проблем. Быстро выяснилось, что политик допускал жесточайшие просчеты в своей работе, да и о личном финансовом интересе не забывал. Как итог – в отношении экс-главы государства возбуждено множество уголовных дел.Эксперты считают, что самой главной ошибкой Петра Порошенко было нежелание даже формально следовать букве закона и соотносить с ней свою деятельность. "Они просто считали, что они всерьез и надолго, и не обратили внимания на закон", – цитирует украинского политолога Александра Семченко."Они очень часто на самом деле поступали так, как им хочется, не оформляя это бумагами, не прикрываясь нормативными актами. Поэтому сейчас у Порошенко много проблем, сейчас у него 14 уголовных дел, часть из которых можно было избежать, если бы они соответствующим образом оформляли нормативно-правовую базу", – добавил эксперт.Напомним, в отношении бывшего президента Украины возбуждено сразу несколько уголовных дел. Политика обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов, отмывании сомнительных доходов, узурпации власти и других махинациях, связанных с погоней за властью и деньгами.Многие эксперты сомневаются, что на этот раз удастся выбраться сухим из воды. Они считают, что политику придется либо бежать из страны, либо отправиться за решетку.