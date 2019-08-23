Певица едва не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы на Бали. Ольга Бузова могла сорваться и рухнуть с пятиметровой высоты.

Певица едва не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы на Бали.Ольга Бузова могла сорваться и рухнуть с пятиметровой высоты.На острове сейчас проходят съемки со знаменитостью. Телеведущаяустроила себе опасные игры в бассейне.Отметим, что Ольга Бузова живет в двухэтажной вилле,наверху которой оборудована площадка для плавания. Звезда выложила в Stories своего Instagram ролик, как она плескается и прыгаетв воду."Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко, и водица,между прочим, очень холодная. Но, все равно, я хочу купаться!" – сказала Ольга Бузоваи зашла в воду. Затем она поплыла на другой конецбассейна.Встав на узкий бортик и не боясь упасть на ту сторону, певица в какой-томомент потеряла равновесие. Девушка покачнулась и вскрикнула от испуга, но, ксчастью, устояла на ногах.Чтобы больше не рисковать жизнью, сразу нырнула в бассейн ипоплыла обратно. После этого инцидента певица, как ни вчем ни бывало, продолжила снимать селфи в купальнике.Напомним, ранее телезвезда пережила нападение обезьяны. "Она просто на меня на лицо набросилась. Вы что такие наглые, вам не стыдно?" – вопила , пока обезьяна грызла ее дорогие очки. Аксессуар удалось вернуть, выменяв его у мартышки на кусок мяса. Получив обратно вещь, знаменитость поняла, что очки больше не пригодны к использованию и подарила их приматам.