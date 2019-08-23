Певица едва не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы на Бали.
Ольга Бузова могла сорваться и рухнуть с пятиметровой высоты.
Певица едва не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы на Бали.
Ольга Бузова могла сорваться и рухнуть с пятиметровой высоты.
На острове сейчас проходят съемки со знаменитостью. Телеведущая
устроила себе опасные игры в бассейне.
Отметим, что Ольга Бузова живет в двухэтажной вилле,
наверху которой оборудована площадка для плавания. Звезда выложила в Stories своего Instagram ролик, как она плескается и прыгает
в воду.
"Мало кто знает, но на самом деле на Бали не так уж и жарко, и водица,
между прочим, очень холодная. Но, все равно, я хочу купаться!" – сказала Ольга Бузова
и зашла в воду. Затем она поплыла на другой конец
бассейна.
Встав на узкий бортик и не боясь упасть на ту сторону, певица в какой-то
момент потеряла равновесие. Девушка покачнулась и вскрикнула от испуга, но, к
счастью, устояла на ногах.
Чтобы больше не рисковать жизнью, сразу нырнула в бассейн и
поплыла обратно. После этого инцидента певица, как ни в
чем ни бывало, продолжила снимать селфи в купальнике.
Напомним, ранее телезвезда пережила нападение обезьяны. "Она просто на меня на лицо набросилась. Вы что такие наглые, вам не стыдно?" – вопила , пока обезьяна грызла ее дорогие очки. Аксессуар удалось вернуть, выменяв его у мартышки на кусок мяса. Получив обратно вещь, знаменитость поняла, что очки больше не пригодны к использованию и подарила их приматам.