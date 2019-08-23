Семилетняя дочь сделала телеведущей сюрприз. Виктория Боря
прослезилась от умиления.
Семилетняя дочь сделала телеведущей сюрприз. Виктория Боря
прослезилась от умиления.
В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео.
В кадре ее дочь танцует под детскую версию хита группы Kazka "Плакала" в исполнении
Насти Кормишиной.
Наследница Виктории Бони – Анджелина – сама смонтировала
ролик, добавив в него различные эффекты: плавающие сердечки, облачка и падающие
звезды. Трогательный текст композиции малышка адресовала маме.
"Мимими Доченька маме записала видео, чтобы я не грустила и
всегда улыбалась) но почему-то хочется прям заплакать 😢🙈
Какая-то я стала размазня сентиментальная 😊 (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– прокомментировала видео Виктория Боня.
Отметим,
на днях мама и дочь вернулись в Москву. Они уже побывали в гостях у родственников,
сходили в кино, по магазинам, а также посетили запись ток-шоу Андрея Малахова.
Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском браке
с миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание, телеведущая
и бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка. Смерфит и его родители
активно участвуют в воспитании Анджелины.
Добавим, что мечтает о втором ребенке, однако
подходящего мужчину на роль мужа и отца пока не нашла. После расставания с Алексом
Смерфитом у телеведущей было два серьезных романа, которые ни к чему не
привели.