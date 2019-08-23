Семилетняя дочь сделала телеведущей сюрприз. Виктория Боря прослезилась от умиления.

Семилетняя дочь сделала телеведущей сюрприз. Виктория Боряпрослезилась от умиления.В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео.В кадре ее дочь танцует под детскую версию хита группы Kazka "Плакала" в исполненииНасти Кормишиной.Наследница Виктории Бони – Анджелина – сама смонтироваларолик, добавив в него различные эффекты: плавающие сердечки, облачка и падающиезвезды. Трогательный текст композиции малышка адресовала маме."Мимими Доченька маме записала видео, чтобы я не грустила ивсегда улыбалась) но почему-то хочется прям заплакать 😢🙈Какая-то я стала размазня сентиментальная 😊 (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– прокомментировала видео Виктория Боня.Отметим,на днях мама и дочь вернулись в Москву. Они уже побывали в гостях у родственников,сходили в кино, по магазинам, а также посетили запись ток-шоу Андрея Малахова.Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском бракес миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание, телеведущаяи бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка. Смерфит и его родителиактивно участвуют в воспитании Анджелины.Добавим, что мечтает о втором ребенке, однакоподходящего мужчину на роль мужа и отца пока не нашла. После расставания с АлексомСмерфитом у телеведущей было два серьезных романа, которые ни к чему непривели.