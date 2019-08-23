Главный тренер португальской Браги Рикарду Са Пинту после победы над Спартаком в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команде удалось выполнить план на игру. Тем не менее он отдал должное сопернику.

Главный тренер португальской "Браги" Рикарду Са Пинту после победы над "Спартаком" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команде удалось выполнить план на игру. Тем не менее он отдал должное сопернику."Мы планировали не пропустить и забить в домашнем матче. Нам это удалось. Я уверен, что вторая игра будет очень сложной", – цитирует наставника "Браги" РИА Новости.Также он нашел добрые слова в адрес столичных футболистов. "Они очень хорошо пользуются ошибками соперника. "Спартак" – опасная команда, которая хотела удивить нас быстрым вводом мяча в игру и резкими передачами", – отметил Рикарду Са Пинту.Напомним, что "Брага" на своем поле одержала победу над "Спартаком" со счетом 1:0. Ответная встреча этих команд состоится 29 августа в Москве.