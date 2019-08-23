Роскачество провело исследование электрических чайников. Были проверены 30 моделей. Выяснилось, что почти в четверти из них содержится формальдегид.

Роскачество провело исследование электрических чайников. Выяснилось, что почти в четверти из них содержится формальдегид.Были проверены 30 моделей чайников объемом 1-2 литра от 23 производителей из разных стран — России, Польши, Китая и Турции. Их проверяли по 159 параметрам качества и безопасности.Большая часть исследованных чайников прошла испытания на безопасность. Только в одном случае при выкипании воды не сработал термовыключатель. У некоторых были обнаружены дефекты: у одного из дна протекала вода, у другого из-под кнопки выходил пар, а еще из одного выплескивалась вода. С ними нужно быть очень аккуратным, чтобы не обжечься.Также эксперты проверили их химическую безопасность. Выяснилось, что все изученные чайники не выделяют в кипяченую воду такие вещества, как бор, хром, никель и свинец.Однако формальдегид обнаружен в восьми из 30 случаев. Причем в трех случаях количество формальдегида возрастало после каждого кипячения. Заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов отметил, что формальдегид, попадающий в организм человека, может оказать негативное воздействие на здоровье. Однако в законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие признать это дефектом чайника.