На Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке обсудили последствия одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который может привести к гонке вооружений.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавнее испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за геополитических амбиций США мир стоит в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений. По его словам, Россию данная перспектива очень беспокоит, а американских коллег, похоже, нет, передает "Интерфакс".В свою очередь, заместитель Генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не должно спровоцировать новую гонку вооружений. Она повторила призыв административного главы всемирной организации ко всем государствам избегать любого дестабилизирующего развития событий и срочно искать консенсус по новому всеобщему режиму международного контроля за вооружениями, сообщает ТАСС.Как сообщалось, 2 августа текущего года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Россию, которая, по его мнению, не соблюдала Договор. В России же такие обвинения считают безосновательными.Как стало известно в минувший понедельник, 19 августа, Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие договором.