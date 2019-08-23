Россия пошла на нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности потому, что боялась появления подобного оружия у своих границ. Это следует из доклада, опубликованного Государственным департаментом США.

Россия пошла на нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности потому, что боялась появления подобного оружия у своих границ. Это следует из доклада, опубликованного Государственным департаментом США, пишет агентство "Интерфакс".Также авторы документа напоминают, что бывший глава военного ведомства РФ Сергей Иванов выражал обеспокоенность по поводу ракет среднего и малого радиуса действия еще в 2004 году. А в 2017 году Владимир Путин назвал ДРСМД односторонним разоружением СССР.Напомним, Соединение Штаты обвинили Россию в нарушении договора и 2 августа вышли из него.Россия также приостановила действие ДРСМД, однако в одностороннем порядке ввела мораторий на размещение ранее запрещенных ракет. Он будет действовать до тех пор, пока Штаты не начнут разворачивать аналогичное вооружение, угрожающее России.Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.