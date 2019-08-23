Украинские пользователи Сети в очередной раз развернули в интернете своеобразный флешмоб, с помощью которого попытались убедить общественность в том, что Крымским мостом якобы никто не пользуется. От такого наглого вранья реальные свидетели загруженности автомобильной переправы через Керченский пролив не смогли сдержать возмущения.

Украинские пользователи Сети в очередной раз развернули в интернете своеобразный флешмоб, с помощью которого попытались убедить общественность в том, что Крымским мостом якобы никто не пользуется. От такого наглого вранья реальные свидетели загруженности автомобильной переправы через Керченский пролив не смогли сдержать возмущения.С тех пор, как украинским читателям стало невозможно рассказывать о "принципиальной невозможности построить" Крымский мост, местные СМИ, а также задействованные в подобных информационных кампаниях пользователи Сети избрали для себя новую тактику. Новой темой для обсуждения стал тот факт, что автомобильная переправа через Керченский пролив якобы пустует.С помощью такого рода вбросов блогеры и журналисты работали сразу по двум направлениям. Во-первых, они намекали своим читателям, что Крымский мост якобы оказался невостребованным, а значит его строительство не имела смысла. Во-вторых, указывали на небольшое число туристов на российском полуострове.Ярким представителем пользователей Сетей, отрабатывающих эту повестку, может показать себя пользователь Twitter Роксолана, ведущий аккаунт от имени жительницы Крыма. На своей странице она регулярно публикует фотографии Крымского моста, на котором якобы аномально мало машин."Накануне бархатного сезонаВ пятницу высокого августа", – подписала Роксолана снимок, взятый с официального сайта Крымского моста. По всей видимости, она захотела обратить внимание своих читателей на то, что в кадре по мосту проезжает всего пара автомобилей. Рассказывать людям о том, что чаще всего для подобных снимков специально ловят момент, когда по дороге будет проезжать как можно меньше машин, она не стала.Окончательно же терпение пользователей Сети закончилось после публикации другого снимка. Фото было сделано из едущей машины, и кроме этого транспортного средства на Крымском мосту не видно вообще ни одного автомобиля.Возмущенный комментатор предположил, что автор снимка специально подобрал ракурс, чтобы другие автомобили не были видны за высунутой в окно рукой. В доказательство своей правоты он выложил свои фотографии с , сделанные под другим углом. На них машин заметно куда больше.Столь наглые попытки манипуляции заставили россиян буквально выйти из себя и даже перейти на бранную ругань. Пользователя Роксолану обвинили в лжи и намеренных попытках показать ситуацию не такой, какая она есть на самом деле.Примечательно, что ранее на этом же аккаунте публиковались сообщения о том, что якобы проседает и в ближайшее время начнет мешать проходящим под ним судам. В тот раз внимательные пользователи Сети также разоблачили блогера, отметив, что ощущение низко нависающего над кораблем моста вызвано специально подобранным ракурсом съемки. Практика показала, что переправа устойчива, а многочисленные пугающие предсказания, публикуемые в украинских СМИ, не имеют под собой никаких оснований.