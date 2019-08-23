Три выходных подряд подарит россиянам День народного единства, отмечаемый 4 ноября.

Три выходных подряд подарит россиянам День народного единства, отмечаемый 4 ноября, передает ТАСС.Как сообщили в пятницу в пресс-службе Роструда, 4 ноября будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня подряд: со 2 по 4 ноября.В июле правительством утвержден календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Следующие длинные выходные придутся на новогодние праздники: отдыхать россияне будут 8 дней, с 1 по 8 января.