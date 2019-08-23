Белый дом выделил 15 миллионов рублей на разработку проекта

Белый дом выделил 15 миллионов рублей на разработку проектаПо поручению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина департамент транспорта и дорожного хозяйства подписал соглашение с мэрией Владимира о предоставлении бюджету города Владимира субсидии в размере 15 миллионов рублей на выполнение проектных работ для строительства Рпенского проезда.Заказчик работ по объекту - администрация областного центра.Напомним, что ещё в 2016 году «Владимиравтодорпроект» по заказу мэрии провел изыскания по проекту. Кроме того, выполнил работы по геологическим и археологическим исследованиям.Протяженность объекта – 2,2 километра. Стоимость самих работ определят по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы.