Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал в интервью редакции Вести. Недвижимость, что было самым сложно в начале пути, как информационные технологии помогают в управлении городом, кто такая бот Инна, и что для него является личным индикатором успешной работы.

Семь лет назад в Верхнеуслонском районе Татарстана была заложена капсула с посланием будущему поколению. Так родился проект Иннополис – It-деревня, которая должна была стать инновационным центром. Сегодня Иннополис – это it-город, созданный с нуля буквально в чистом поле.Современный Иннополис - это университет, особая экономическая зона и комфортное городское пространство с высокотехнологическими сервисами, комфортным жильем, школами, медицинским и спортивным центром. Руководство города называет ключевым показателем эффективности своей работы — индекс счастья жителей.Для нас важное условие развития Иннополиса – сохранение духа и специфики города- Иннополис часто вызывает противоречивые оценки. Одни называют его самым городом будущего и технологий, другие говорят, что это - утопия. Руслан Ринатович, как вы охарактеризуете Иннополис – что он представляет?Сегодня Иннополис – самый молодой город России. Этот город построен в первую очередь для it-специалистов. Он задуман таким, каким его хотят видеть айтишники.Одна из главных целей создания Иннополиса – это преодоление дефицита специалистов в российской индустрии. По статистике, каждый шестой айтишник готов уехать за границу. Для нашей страны – это проблема. Сегодня it-индустрия является сквозной дисциплиной, которая затрагивает все сферы: будь то медицина, образование или энергетика. И для нас очень важно двигаться в этом направлении наравне с мировыми лидерами.Мы создаем it-город, в который хотелось бы приезжать со всех уголков не только страны, но и мира. Работать здесь, заниматься саморазвитием, воспитывать детей.- В этом году Иннополису четыре года. Могли бы вы подвести промежуточные итоги?Сейчас Иннополис имеет три основные составляющие. Это первый в России it-университет, в котором обучаются 600 студентов из разных стран. Здесь они могут получить образование мирового уровня. Обучение проходит на английском языке. В университете работают более 80 иностранных преподавателей.Вторая важная составляющая – это особая экономическая зона, которая сфокусирована на развитии it-индустрии и роботехники. Сегодня у нас 99 резидентов-партнеров, которые имеют свои офисы в Иннополисе. Это как маленькие стартапы, которые образовались на базе университета, так и компании-гиганты типа Яндекс, Сбербанк, Касперский, InfoWatch, Тинькофф и другие. Эти компании дают городу высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.Третья составляющая – это комфортная городская среда. Мы находимся в живописном уголке Татарстана и соседствуем с горнолыжными трассами, гольф-полем. Все те преимущества, которые дает country side (жизнь за городом), но в границах современного города.Сегодня в Иннополисе реализуется самый большой проект в России по арендному жилью – 1,5 тыс квартир полностью меблированных и оснащенных техникой сдаются в городе. Стоимость аренды необременительна. Например, однушку можно снять за 8 тыс рублей, двушку – за 13 тыс рублей. Плюс у нас построены школы, детские сады, есть возможность заниматься спортом, дополнительным образованием. Это является мощным драйвером переезда молодых специалистов и семей к нам.У нас создана вся базовая инфраструктура – собственные инженерные коммуникации, водозабор, дороги, жилье, активно развивается коммерческая недвижимость. Сейчас мы находимся в фазе роста.Вместе эти составляющие дают синергический эффект. Люди переезжают сюда, хотят здесь работать и жить. Средний возраст жителя Иннополиса - 29 лет. Сейчас в городе постоянно проживает больше 3,5 тыс жителей, порядка 1,2 тыс человек – маятниковая миграция. Это то, чего нам удалось достичь за четыре года.- Какой вы видите оптимальную численность населения Иннополиса?Вообще генплан предполагает, что в городе могут комфортно расположиться 150 тыс человек. Поэтому чем больше население, тем лучше. Но для нас важное условие – сохранение духа и специфики города. Мы хотим стать it-столицей России и закрыть gap по нехватке айтишников. Сейчас мы фактически тестируем технологию, каким образом взращивать таких специалистов. Этими знаниями мы готовы делиться с другими городами.- Как стать жителем Иннополиса? Нужно ли проходить какой-то отбор?Есть несколько сценариев. Самый простой – купить здесь квартиру и получить прописку. Второй способ – устроиться на работу. Несмотря на то, что мы - it-город, у нас можно развивать много разных направлений – малый, средний бизнес. Это открытие ресторанов, кафе, парикмахерских, магазинов и т д. Все вакансии вывешены на сайте Иннополиса. Также при мэрии работает служба, которая занимается трудоустройством вторых половинок наших it-специалистов.- Такое понятие как "безработица" у вас есть?Все трудоспособное население у нас занято. Жители Иннополиса – это пассионарное население, они хотят реализоваться в жизни, дать что-то и себе, и городу, и стране, в которой живут. У нас достаточно высокий уровень жизни. Например, средняя заработная плата в городе – 60 тыс рублей, у it-специалистов – 80-85 тыс рублей.Иннополис открыт к новым технологиям и тестированию новых систем- Сколько компаний сейчас привлечено в особую экономическую зону? Какие компании планируют открыть офисы в Иннополисе в ближайшем будущем, есть ли иностранные инвесторы?В начале августа прошло очередное заседание Наблюдательного совета, по результатам которого 9 компаний стали резидентами и партнёрами особой экономической зоны Иннополис. Сейчас в Иннополисе насчитывается 86 компаний-резидентов и 13 компаний-партнёров. В ближайшее время офисы в технопарке планируют открыть компании "ННГ Казань", "Мэгис Казань", "Консист ОС" и "Интеллектуальная видеоаналитика".По состоянию на 30 июня было привлечено 9,968 млрд рублей. Последние несколько лет Особая экономическая зона ежегодно удваивает ключевые показатели эффективности - это инвестиции, рабочие места и выручка резидентов. ОЭЗ планирует сохранять заданный темп.- Насколько для Иннополиса актуален квартирный вопрос? Жители сетуют на дефицит жилья. Как решается эта проблема?Преобладание спроса над предложением на рынке жилья в Иннополисе действительно существует. Сегодня в городе построено 1206 квартир в арендном жилом комплексе, еще 366 квартир планируется к сдаче в этом году. На них уже есть запрос. Помимо арендного жилья, за последний год в городе заметно увеличился спрос на частное жилье: люди, которые пожили в арендных квартирах и поняли, что Иннополис им нравится, покупают квартиры в комплексе таунхаусов. Там построено 57 квартир, еще 30 планируют сдать до конца года.У нас работают несколько застройщиков. Самый большой объем приходится на государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан. Есть частный застройщик, который занимается малоэтажным строительством и таунхаусами. Интерес к Иннополису проявляют и федеральные девелоперы.Мы открыты для общения с другими застройщиками. Город заинтересован в том, чтобы люди не находились в ожидании новых объектов, а имели возможность выбора. Тем более, что у нас есть все мощности для подключения, есть земля, есть ПЗЗ. Потенциал у нас большой - мы можем строить еще долго и много, и это жилье будет востребовано.- Как сегодня устроена транспортная система города? Есть ли проблемы с парковками, транспортной доступностью?Проект Иннополиса был задуман под большой город – у нас широкие дороги, бессветофорные перекрестки, подземные переходы, беспилотные такси и автобусы. С транспортной доступностью у нас все хорошо. Если говорить о связанности с Казанью, то она, на мой взгляд, заслуживает оценки "отлично". Ежедневно комфортабельные современные автобусы выполняют 22 рейса в Казань.- Недавно появилась информация, что в Иннополисе планируется запуск аэротакси. Когда это произойдет?Мы подписали соглашение с двумя компаниями, которые изучают мировой опыт использования аэротакси. Иннополис открыт к новым технологиям и тестированию новых систем. Если появятся компании, которые разместят у нас необходимую инфраструктуру, запустят подобный сервис, то мы поддержим это направление.- Год назад вы рассказывали, что город установил контейнеры для раздельного сбора мусора, но операторы все равно сбрасывали все в одну кучу. Сейчас изменилась ситуация?С прошлого года мы совместно с нашими экоактивистами полностью пересмотрели вопрос по раздельному сбору вторсырья. Сегодня в городе установлен контейнер с шестью секциями для раздельного сбора вторсырья (стекло, пластик, полиэтилен, картон, стекло, бытовой металл, текстиль). Вывозом занимается компания Экотрейд, которая имеет все необходимые лицензии и отчитывается об утилизации. До конца сентября мы планируем установить еще три контейнера. Нам повезло, у нас сознательные жители, они рассказывают новоселам о важности раздельного сбора и о том, как правильно сортировать отходы.Наши жители хотят иметь возможность влиять на то, что происходит в городе- Много слышали о чатах в соцсетях с местными жителями, где решаются городские вопросы. Расскажите, как выстраивается взаимодействие с жителями? Как удается объединять все составляющие в управлении городом?Одна из особенностей, которая нас отличает от других городов - мощная социальная система взаимодействия с жителями. Так как все жители Иннополиса так или иначе связаны с it-индустрией, то мы общаемся в группах, чатах, различных мессенджерах. Информация (хорошая или плохая) в городе распространяется мгновенно. Мы сами состоим в городских чатах, это позволяет нам оперативно реагировать на любые проблемы.На первых порах сильную помощь нам оказывал консьерж-сервис – это служба, которая работает 24/7 и принимает все заявки, пожелания, жалобы. Здесь жители и гости города могут получить ответ на любой вопрос. Этот сервис мы также продолжим развивать.Полтора года назад мы взяли на работу в мэрию первого виртуального сотрудника – помощницу Инну. Это бот, который помогает нам обрабатывать рутинные вопросы. Инну создали выпускники нашего университета. Есть специальные боты, которые отслеживают место положения автобуса, помогают записаться в медицинский центр. Безусловно, есть люди, которые отвечают за отдельные направления городской работы. Человека в этом плане не заменить.- Что сегодня больше всего жителей вашего города? Ямы на дорогах, рост тарифов, очереди в детские сады и поликлиники – насколько эти проблемы актуальны для жителей Иннополиса?Часть вопросов – это классические проблемы, и очереди в детские сады и школы у нас бывают. Тем более, что на 3,5 тыс жителей у нас приходится 750 детей. Бытовые ситуации тоже возникают: где-то сломалась сантехника, где-то яма на дороге.Система, которая внедрена в Иннополисе, позволяет оперативно реагировать на запросы жителей. Если вопрос может быть решен на уровне консьерж-сервиса, то на это уходят считанные минуты. Если вопрос требует системного подхода, например, организовать площадку для work-out в парке, тогда это занимает более длительное время.Есть специфические моменты – например, больше запросов на качественный интернет и мобильную связь. В целом, наши жители хотят иметь возможность влиять на то, что происходит в городе. Например, недавно одна компания предложила нам протестировать устройство для сбора показаний автоматических счетчиков. Наши айтишники нашли недочеты и отправили устройство на доработку. Поэтому есть как профессиональная специфика, так и социальная потребность – быть услышанными.- Срок ваших полномочий истекает в 2021 году. Каким вы видите город к этому времени? Что для вас будет индикатором успешной пятилетней работы?Для меня индикатор работы – это принятие Иннополиса как it-города в России и за рубежом. Частично это происходит. Но нам нужно выйти на уверенный восходящий тренд.Конечно, один из важных показателей развития города – это прирост населения. И в этом плане самые первые жители города – это самые дорогие и самые тяжелые с точки зрения усилий, времени и эмоций. Момент от 12-15 жителей до первой тысячи – был намного сложнее, чем путь к 3,5 тыс жителей. Надеюсь, что дальше все будет проще и лучше.Для меня важно, чтобы в будущем был устойчивый тренд развития города: создание новых инфраструктурных объектов, появление новых точек рост. Сейчас мы, например, очень ждем гостиницу, общаемся с несколькими операторами по застройке. Если развитие, которое есть сейчас, сохранится и приумножиться – это будет для меня самым ценным.Фото предоставлено пресс-службой Иннополиса. Редакция 33Live.RuНедвижимость выражает благодарность руководителю отдела маркетинговых проектов "Фонд развития города Иннополис" Дарье Абрамовой за помощь в организации и проведении интервью.