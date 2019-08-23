Станислав Садальский активно ведет Instagram-аккаунт, где поздравляет артистов с праздниками и рассказывает истории из их биографий. Накануне он опубликовал пост в память о яркой актрисе Елене Майоровой.

Станислав Садальский активно ведет Instagram-аккаунт, где поздравляет артистов с праздниками и рассказывает истории из их биографий. Накануне он опубликовал пост в память о яркой актрисе Елене Майоровой.Журналист напомнил, что 22 года назад в этот день, 23 августа, скончалась легенда кинематографа. Споры о причинах страшной смерти артистки ведутся до сих пор."Друзья говорили, что случайность. Милиция уверена: самоубийство. Я считаю, что произошло моральное убийство", – поделился своим мнением Садальский.Также он рассказал, что Олег Ефремов, сильно любивший актрису, был дьявольски обаятельным режиссером. Играл с любимой ученицей Табакова, как с мышкой. То даст работу, то отнимет. И грозил пальчиком за удачно исполненную роль."Особенно в кино. Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию", – отметил Садальский.По его словам, всем внушалось, что театр – это главное. А Елена любое неуважение к профессии воспринимала как личное оскорбление."Майорова служила ему самозабвенно", – вспомнил журналист.Садальский подчеркнул: актриса была прямолинейной и в закулисных дрязгах не участвовала. Видимо, поэтому почестей после смерти и не заслужила. По данным , гроб с телом Елены Майоровой был установлен в дальней гардеробной. Проститься с подопечной Ефремов не пришел – по слухам, запил.