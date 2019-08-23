В городе Елизово на Камчатке побывала банда четверолапых. Местных жителей терроризирует семейство медведей. В сети размещают кадры из разных районов, на них видно, как животные спокойно гуляют по трассам и даже заглядывают в торговые центры.

В городе Елизово на Камчатке побывала банда четверолапых. Местных жителей терроризирует семейство медведей. В сети размещают кадры из разных районов, на них видно, как животные спокойно гуляют по трассам и даже заглядывают в торговые центры.В первый раз медведицу с малышами в городе заметили ещё три дня назад, сообщает телеканал "Россия 24". Судя по всему, хищники чувствовали себя вполне привольно, пока не вмешались полицейские. Специалисты говорят, что животные уже ушли вниз по реке.