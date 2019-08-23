Звезда популярной в советское время передачи Кабачок 13 стульев Зоя Зелинская стала гостьей Бориса Корчевникова. Народная артистка рассказала о личной жизни в эфире ток-шоу Судьба человека на телеканале Россия 1.

Звезда популярной в советское время передачи "Кабачок "13стульев" Зоя Зелинская стала гостьей Бориса Корчевникова. Народная артистка рассказалао личной жизни в эфире ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".Первым мужем знаменитости был режиссер Георгий Зелинский. Именноон помог Зое Николаевне стать звездой, дав ей роль в своем юмористическомпроекте "Кабачек "13 стульев". Супруги прожили 10 лет, однако детей так и незавели.В студии программы "Судьба человека" Зелинская призналась, что,будучи замужем за режиссером, впервые влюбилась. Ее избранником стал журналистВалерий Леднев. По словам Зои Николаевны, сообщить супругу о расставании былокрайне тяжело."Я все сказала ему. Но мне было тяжелее, страшнее. Это же ясделала. Но по-другому не могла. Была любовь", – поделилась с Борисом Корчевниковымзвезда советского кино.В 41 год Зоя Зелинская впервые стала мамой. Она подарилавторому мужу сына Сергея. Артистка отметила, что до встречи с Валерием Ледневымне собиралась заводить детей.Семейное счастье Зелинской длилось недолго, Леднев умер отинсульта. По словам звезды советского кино, ее супруг сгорел на работе – он много трудился, постояннолетал, ездил по стране. Еще несколько дней после удара доктора пытались спастижурналиста, однако их старания оказались тщетными."Знаете, меня долго не покидало ощущение, что он здесь, чтоон со мной…так было года три", – рассказала ЗояЗелинская в сегодняшнем выпуске программы .Больше 30 лет прошло с момента той трагедии, но артистке все еще тяжело об этом говорить. Борис Корчевников проникся историей гостьи своего ток-шоу, сентиментальный шоумен молча слушал и сочувственно кивал.Также Зоя Зелинская поведала, что после развода не потеряласвязь с Георгием Зелинским. Режиссер и актриса остались добрыми друзьями. Первыймуж звезды так и не смог устроить личную жизнь. До сих пор звезда "Кабачка "13стульев" не может избавиться от чувства вины перед ним.В студии ток-шоу народная артистка сообщила, что в последние месяцы жизни ГеоргийЗелинский жил у нее дома. Звезда советского кино ухаживала за первым мужем.Когда в начале 2000-х режиссер скончался, Зоя Зелинская почувствовала, чтоовдовела во второй раз.