Московский Спартак проведет первый матч квалификационного раунда Лиги Европы против португальской Браги. Стал известен стартовый состав 22-кратных чемпионов страны.

Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги". Стал известен стартовый состав 22-кратных чемпионов страны.С первых минут встречу начнут Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон, Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Эсекиэль Понсе, Андре Шюррле. По сравнению с матчем с ЦСКА в стартовый состав попали Мирзов и Понсе, дисквалифицированный в чемпионате России. Не смогут сыграть в Португалии Гус Тил и Джордан Ларссон, не заявленные на квалификационные раунды Лиги Европы.У "Браги" на поле выйдут Матеус, Нуну Секейр, Уилсон Эдуарду, Пабло Сантос, Андре Орта, Паулинью, Рикарду Орта, Франсержио, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Жоау Пальинья. Матч начнется в 21.45.