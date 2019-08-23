Опубликованы кадры работы следователей на месте крушения автожира, упавшего в реку в Вологодской области. В результате инцидента погиб пилот летательного аппарата. Известно, что он поднялся в воздух без соответствующего разрешения.

Следственный комитет обнародовал кадры с места крушения автожира, разбившегося в минувшую среду, 21 августа, неподалеку от деревни Сайволовская Череповецкого района Вологодской области.Как сообщили в пресс-службе ведомства, легкокрылый летательный аппарат рухнул в воды реки Суда. В результате крушения погиб пилот.Следствию стало известно, что мужчина 1976 года рождения, управлявший автожиром, поднялся в воздух без разрешения. Кроме того, свидетельство о летной годности летательного аппарата истекло еще в 2017 году.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.Как сообщалось ранее, операция по извлечению разбившегося автожира была сопряжена с некоторыми сложностями – упавшее воздушное судно оказалась на глубине трех метров в пятнадцати метрах от берега. Кроме того, при падении летательный аппарат повредил высоковольтный провод, обесточив несколько населенных пунктов.