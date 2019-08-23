Клиенты Аллы Вербер в панике. Покупатели не могут получить заказы, сделанные еще при жизни фешен-директора ЦУМа.

Клиенты Аллы Вербер в панике. Покупателине могут получить заказы, сделанные еще при жизни фешен-директора ЦУМа.Как оказалось, незадолго до трагедиис Аллой Вербер связалась состоятельная дама. Богатая клиентка попросиласотрудницу элитного магазина посодействовать в приобретении шубы. Зима близко, скорохолода, поэтому фешен-директор ЦУМа не смогла отказать покупательнице.Меха Вербер должна была заказатьв Италии. Дама передала Алле Константиновне задаток, который составлял половинустоимости изделия, а именно 25 тысяч евро. Остальные деньги, по договоренности,клиентка внесла бы при получении заказа."Вербер написала, что оплатила, внеслапредоплату, и чеки у нее", – сообщил анонимный источник Telegram-каналу "Тольконикому…"Как мы знаем,уехала в Италию, однако в Москву так и не вернулась. 6 августасотрудница элитного магазина и хороший друг российского бомонда скончалась отменингококкового сепсиса. Похоронили ее в Торонто на девятый день.Возможно, шуба, о которой так мечталасостоятельная москвичка, давно пылится где-то в подсобке ЦУМа, однако, не имеяна руках квитанций, узнать о ее судьбе заказчица не может. Теперьпокупательница ищет выходы на родственников или помощников и надеетсяна затяжную и теплую осень.