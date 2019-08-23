Клиенты Аллы Вербер в панике. Покупатели
не могут получить заказы, сделанные еще при жизни фешен-директора ЦУМа.
Клиенты Аллы Вербер в панике. Покупатели
не могут получить заказы, сделанные еще при жизни фешен-директора ЦУМа.
Как оказалось, незадолго до трагедии
с Аллой Вербер связалась состоятельная дама. Богатая клиентка попросила
сотрудницу элитного магазина посодействовать в приобретении шубы. Зима близко, скоро
холода, поэтому фешен-директор ЦУМа не смогла отказать покупательнице.
Меха Вербер должна была заказать
в Италии. Дама передала Алле Константиновне задаток, который составлял половину
стоимости изделия, а именно 25 тысяч евро. Остальные деньги, по договоренности,
клиентка внесла бы при получении заказа.
"Вербер написала, что оплатила, внесла
предоплату, и чеки у нее", – сообщил анонимный источник Telegram-каналу "Только
никому…"
Как мы знаем,
уехала в Италию, однако в Москву так и не вернулась. 6 августа
сотрудница элитного магазина и хороший друг российского бомонда скончалась от
менингококкового сепсиса. Похоронили ее в Торонто на девятый день.
Возможно, шуба, о которой так мечтала
состоятельная москвичка, давно пылится где-то в подсобке ЦУМа, однако, не имея
на руках квитанций, узнать о ее судьбе заказчица не может. Теперь
покупательница ищет выходы на родственников или помощников и надеется
на затяжную и теплую осень.