Пассажирский борт, вылетевший прямым рейсом из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч. О причинах произошедшего не сообщается.

Пассажирский борт, вылетевший прямым рейсом из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в самарский аэропорт Курумоч. О причинах произошедшего не сообщается.Повторный вылет самолета запланирован на 03:25 пятницы, 23 августа. В настоящее время все пассажиры рейса находятся в аэропорту, пострадавших среди них нет.Рейс выполняла авиакомпания "Нордавиа", перешедшая в этом году на работу под брендом Smartavia, передает ТАСС.