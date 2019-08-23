Алла Вербер умерла в начале августа, но до сих пор разбираются причины ее смерти. Врачи убеждены, что близкие покойной находятся в смертельной опасности.

Алла Вербер умерла в начале августа, но до сих пор разбираются причины ее смерти. Врачи убеждены, что близкие покойной находятся в смертельной опасности.6 августа стало известно о кончине фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер. О том, что стало причиной смерти, говорили разное: например, что она умерла в результате аллергической реакции на морепродукты.В свою очередь, официальные представители утверждали, что светская львица скончалась из-за менингококкового сепсиса.Сейчас же специалисты уточнили, что это мутировавший штамм менингококка, названный W135. Бактерия проникает в бронхи и поначалу никак не проявляется. Когда же W135 активизируется, то это приводит к бактериальному менингиту: поражается центральная нервная система человека.Аллу Вербер уже не вернуть, но теперь смертельная опасность нависла над всеми, с кем незадолго до смерти контактировала светская дама, утверждает . Отметим, что незадолго до кончины Алла Вербер веселилась на юбилее известного композитора и продюсера Игоря Крутого. Помимо самого мэтра, его родни, в том числе и детей, на празднике отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Получается, они все оказались в зоне риска.Организм Аллы Вербер был ослаблен. Дело в том, что она на протяжении нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием.Накануне своего 50-летия она узнала, что у нее рак крови третьей стадии. Долгих пять лет работница элитного универмага провела в борьбе за жизнь. Из-за химиотерапии она потеряла волосы и поправилась на 20 килограммов. Тогда смогла прогнать болезнь. Последние несколько лет она была в ремиссии.