Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 34-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств и ювелирных изделий у пенсионерки.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 34-летнюю приезжую по подозрению в краже денежных средств и ювелирных изделий у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась жительница района. Она сообщила, что из квартиры ее 87-летней мамы пропали денежные средства и ювелирные украшения. Материальный ущерб составил около 100 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали подозреваемую 34-летнюю приезжую из ближнего зарубежья.Установлено, что злоумышленница, работавшая сиделкой у пожилой женщины, пользуясь отсутствием внимания хозяйки, в течение недели, тайно похищала из квартиры денежные средства и золотые украшения.По данному факту следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93