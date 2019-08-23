К участию в спортивном состязании привлекли ребят, состоящих на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области совместно с представителями общества «Динамо» в рамках операции «Подросток» провели турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов региона. К участию в спортивном состязании, которое прошло на центральном стадионе города Владимира, привлекли ребят, состоящих на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних.На футбольном поле разыгрались нешуточные спортивные баталии. В течение нескольких часов более 60 участников команд из Собинского, Судогодского, Муромского, Меленковского районов и города Владимира боролись за звание самых быстрых, ловких и сильных.Игроки каждой из команд стремились опередить соперников, ловкими движениями отбирая мяч и меткими ударами отправляя его в ворота.Победители определялись на последних минутах матчей.По итогам соревнований лучшими стали ребята, представлявшие город Владимир.Победителям вручили кубки, медали и памятные подарки.После матча представители команд долго не хотели покидать стадион, общались друг с другом и полицейскими. По мнению организаторов турнира и всех участников мероприятия, подобное неформальное общение, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания «трудных» подростков.