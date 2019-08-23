После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в зоне риска оказался и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорили на экстренном заседании Совбеза ООН.

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в зоне риска оказался и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорили на экстренном заседании Совбеза ООН.Россия не созывала Совбез, чтобы улучить американцев в лукавстве. Это и так непреложный факт, сказал в начале своего выступления исполняющий обязанности российского постпреда Дмитрий Полянский. США за десятилетия стали готовится к демонтажу ДРСМД. Все началось с выхода Вашингтона из Договора по ПРО, чьи элементы могут использоваться для запуска "Томогавков". Именно из такой установки типа Mk 41 19 августа у берегов Калифорнии американцы на испытаниях выпустили свою новую крылатую ракету."Теперь, начиная с августа текущего года, каких-либо ограничений на разработку и развертывание подобных систем не существует. Тем самым вслед за денонсацией Договора по ПРО выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями, которая позволила в свое время разработать и заключить Договор о сокращении наступательных вооружений. Он, кстати, истекает в феврале 2021 года и тоже находится в зоне риска. Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", — указал Дмитрий Полянский.Сами американцы привычно кивают на Россию. Их представитель снова завел о все той же ракете 9М729, которую наша страна, дескать, расположила слишком близко к границам блока НАТО и которую на Западе записали в нарушители договора. Да только вот в Москве военным атташе и США американских союзников предлагали на изделие самолично взглянуть, чуть ли не потрогать. Но те ждали отмашки от Вашингтона. Вашингтон отмашку не дал."Соединенные Штаты не могут и не будут игнорировать эту реальность. С нашими партнерами по НАТО мы пойдем на меры, необходимые для обеспечения безопасности. Включая испытание и разработку систем, чтобы справиться со стоящими перед нами вызовами", — сказал исполняющий обязанности постоянного представителя США Джонатан Коэн.В общем до американцев, увеличивающих свой военный бюджет, в который они еще до разрыва договора заложили средства на разработку запрещенного им оружия, не достучаться. Куда больше российских дипломатов удивляет позиция вашингтонских союзников. Еще в декабре наша страна предлагала принять резолюцию в поддержку ДРСМД, но европейцы отказались, словно забыв о тех угрозах из-за которых СССР и США подписывали договор."Сегодняшнее заседание оказалось, к сожалению, до скучности предсказуемым, — сказал Полянский. — Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах".Вместе с Россией на созыве этого заседания настаивал Китай. Выход из ДРСМД Трамп преподносил как некий хитрый план. Попытку усадить Пекин за стол переговоров. Так, мол, Поднебесную сподручнее будет сделать стороной некоего нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности. Но и в КНР уверены, что цель США совсем не мир во всем мире."Выход из ДРСМД преследует односторонние цели и представляет собой уход США от выполнения международных обязательств. Их истинное намерение — сделать так, чтобы договор больше не связывал их действия, они добиваются абсолютных односторонних военных преимуществ", — подчеркнул представитель КНР Чжан Цзюнь.В Китае все еще рассчитывают на здравый смысл заокеанских партнеров. Надеются, что Вашингтон не превратит Азиатско-Тихоокеанский регион в полигон для развертывания своих новых ракет. Впрочем, истинную скорость новой гонки вооружений лучше всего фиксируют цифры оборонного бюджета США.