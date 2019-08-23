Американский певец Майкл Джексон скончался вот уже более 10 лет назад. Он оставил завещание, но теперь появились вопросы о его подлинности.
Американский певец Майкл Джексон скончался вот уже более 10 лет назад. Он оставил завещание, но теперь появились вопросы о его подлинности.
Бывший агент поп-исполнителя Рэймон Бэйн утверждает, что за пару лет до его смерти, звезда составил тайное завещание. Этот документ должен был заменить предыдущий.
По ее словам, она лично присутствовала при нотариальном заверении завещания. В нем было подробно описано, как следует сохранить наследство музыканта. К слову, документ был составлен в 2006 году.
Все бы ничего, вот только до сих пор остается загадкой, где хранятся эти бумаги. Бэйн искренне верит, что их удастся отыскать.
"Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба", – призналась экс-агент певца.
Напомним, в этом году тема с завещанием поп-исполнителя ранее уже всплывала. Стало известно, что брат певца Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания от 2002 года. Ему удалось выяснить, что в день его написания – 7 июля Майкл находился в трех тысячах километров от Лос-Анджелеса.