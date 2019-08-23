Американский певец Майкл Джексон скончался вот уже более 10 лет назад. Он оставил завещание, но теперь появились вопросы о его подлинности.

Американский певец Майкл Джексон скончался вот уже более 10 лет назад. Он оставил завещание, но теперь появились вопросы о его подлинности.Бывший агент поп-исполнителя Рэймон Бэйн утверждает, что за пару лет до его смерти, звезда составил тайное завещание. Этот документ должен был заменить предыдущий.По ее словам, она лично присутствовала при нотариальном заверении завещания. В нем было подробно описано, как следует сохранить наследство музыканта. К слову, документ был составлен в 2006 году.Все бы ничего, вот только до сих пор остается загадкой, где хранятся эти бумаги. Бэйн искренне верит, что их удастся отыскать."Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба", – призналась экс-агент певца.Напомним, в этом году тема с завещанием поп-исполнителя ранее уже всплывала. Стало известно, что брат певца Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания от 2002 года. Ему удалось выяснить, что в день его написания – 7 июля Майкл находился в трех тысячах километров от Лос-Анджелеса.