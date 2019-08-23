Актер Станислав Садальский активно ведет свой личный Instagram-аккаунт, где часто поздравляет артистов с праздниками и рассказывает различные истории из их биографий. Так, накануне, он опубликовал очередной пост в память о яркой актрисе Елене Майоровой.

Актер Станислав Садальский активно ведет свой личный Instagram-аккаунт, где часто поздравляет артистов с праздниками и рассказывает различные истории из их биографий. Так, накануне, он опубликовал очередной пост в память о яркой актрисе Елене Майоровой.Журналист напомнил, что 22 года назад в этот день – 23 августа скончалась настоящая легенда кинематографа. До сих пор ведутся споры о причинах страшной смерти артистки."Друзья говорили, что случайность. Милиция уверена: самоубийство. Я считаю, что произошло моральное убийство", – поделился своим мнением Станислав.Также ведущий рассказал, что Олег Ефремов, который был страшно влюблен в актрису, был дьявольски обаятельным режиссером. Он играл с любимой ученицей Табакова, как с мышкой. То даст работу, то отнимет. И грозил пальчиком за удачно сыгранную роль."Особенно в кино. Успех на стороне, в том числе и на киноэкране, всех мхатовских актеров подвергался осмеянию", – отметил Садальский.По его словам, всем внушалось, что только театр – это главное. А Лена любое неуважение к актерской профессии воспринимала как личное оскорбление."Майорова служила ему самозабвенно", – подчеркнул журналист.Станислав заявил, что Елена была прямолинейным человеком, в закулисных дрязгах не участвовала. Потому, видимо, привычных почестей после смерти не заслужила. По данным , Гроб ее был установлен в дальней гардеробной. Проститься со своей подопечной Ефремов не пришел, потому что, по слухам, запил.