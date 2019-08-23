Московское городское отделение Единой России представило 26 кандидатов, которых поддержит на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент. 14 из них – действующие депутаты Мосгордумы, при этом 19 из 26 состоят в партии, а семеро – беспартийные.

Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент. 14 из них – действующие депутаты Мосгордумы, при этом 19 из 26 состоят в партии, а семеро – беспартийные.За основу предвыборной программы столичное отделение"ЕР" взяло реализацию масштабных проектов, принятых принепосредственном участии партии. Они обеспечат москвичам новое качество жизни,социально-экономическое развитие, политическую и общественную стабильность и консолидациюжителей.Кандидаты от партии на выборах в Мосгордуму былипредставлены на форуме "В ответе за Москву!". На открытии мероприятиясекретарь столичного отделения партии Андрей Метельский отметил, что форумпроходит в День Российского флага. Он подчеркнул, что некоторые кандидаты, хотьи не состоят в партии, но разделяют цели и задачи "ЕР", имеют те жевзгляды на происходящее в городе и стране.Метельский напомнил, что кандидаты собирали подписиизбирателей, хотя имели право этим не заниматься. Кроме того, все они прошлипроцедуру внутрипартийного предварительного голосования, встречались с людьми,представляли свои программы, участвовали в дебатах."Польза такой коммуникации с избирателями доказанамноголетней нашей практикой. И сбор подписей стал еще одним таким способомвзаимодействовать с людьми – услышать их и рассказать о себе", – сказалсекретарь московского отделения "ЕР".В свою очередь заместительсекретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов отметил, что все 26кандидатов могут рассчитывать на поддержку "Единой России. Кроме того, они вправе использовать партийную символику.Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября вЕдиный день голосования. Жители столицы будут выбирать 45 депутатов.