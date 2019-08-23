Московское городское отделение Единой России представило 26 кандидатов, которых поддержит на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент. 14 из них – действующие депутаты Мосгордумы, при этом 19 из 26 состоят в партии, а семеро – беспартийные.
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент. 14 из них – действующие депутаты Мосгордумы, при этом 19 из 26 состоят в партии, а семеро – беспартийные.
За основу предвыборной программы столичное отделение
"ЕР" взяло реализацию масштабных проектов, принятых при
непосредственном участии партии. Они обеспечат москвичам новое качество жизни,
социально-экономическое развитие, политическую и общественную стабильность и консолидацию
жителей.
Кандидаты от партии на выборах в Мосгордуму были
представлены на форуме "В ответе за Москву!". На открытии мероприятия
секретарь столичного отделения партии Андрей Метельский отметил, что форум
проходит в День Российского флага. Он подчеркнул, что некоторые кандидаты, хоть
и не состоят в партии, но разделяют цели и задачи "ЕР", имеют те же
взгляды на происходящее в городе и стране.
Метельский напомнил, что кандидаты собирали подписи
избирателей, хотя имели право этим не заниматься. Кроме того, все они прошли
процедуру внутрипартийного предварительного голосования, встречались с людьми,
представляли свои программы, участвовали в дебатах.
"Польза такой коммуникации с избирателями доказана
многолетней нашей практикой. И сбор подписей стал еще одним таким способом
взаимодействовать с людьми – услышать их и рассказать о себе", – сказал
секретарь московского отделения "ЕР".
В свою очередь заместитель
секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов отметил, что все 26
кандидатов могут рассчитывать на поддержку "Единой России. Кроме того, они вправе использовать партийную символику.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября в
Единый день голосования. Жители столицы будут выбирать 45 депутатов.