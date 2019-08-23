Спортсмен сопровождает супругу повсюду. На этот раз Дмитрий Тарасов
и Анастасия Костенко вместе посетили салон красоты.
Спортсмен сопровождает супругу повсюду. На этот раз Дмитрий Тарасов
и Анастасия Костенко вместе посетили салон красоты.
В Stories своего Instagram футболист рассказал, что побывал
в кабинете косметолога. Дмитрий Тарасов прошел через процедуру увлажнения и
чистки кожи лица.
"Затащила меня любимая на комплексное оздоровление
HydraFacial", – призналась звезда спорта.
После Тарасов поведал, что остался доволен результатом.
Видимо, Дмитрий заметил эффект уже после первой процедуры.
Примечательно, но, судя по микроблогу футболиста, практически
все свободное время он проводит в компании жены Анастасии Костенко и дочери
Миланы. Более того, во всех интервью без устали твердит,
как удачно он женился. Супруга отвечает всем его требованиям – домашняя, милая
и непритязательная.
А недавно футболист рассказал, как познакомился с
избранницей. "Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел…
Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, если
честно, я так и думал поступить, не отрицаю", – признался .
В итоге после нескольких свиданий футболист понял, что
влюбился. Пара встречалась год, прежде чем узаконить отношения. Пышная свадьба
Костенко и Тарасова состоялась в январе 2018-го, а через полгода у них родилась
наследница.