Спортсмен сопровождает супругу повсюду. На этот раз Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе посетили салон красоты.

Спортсмен сопровождает супругу повсюду. На этот раз Дмитрий Тарасови Анастасия Костенко вместе посетили салон красоты.В Stories своего Instagram футболист рассказал, что побывалв кабинете косметолога. Дмитрий Тарасов прошел через процедуру увлажнения ичистки кожи лица."Затащила меня любимая на комплексное оздоровлениеHydraFacial", – призналась звезда спорта.После Тарасов поведал, что остался доволен результатом.Видимо, Дмитрий заметил эффект уже после первой процедуры.Примечательно, но, судя по микроблогу футболиста, практическивсе свободное время он проводит в компании жены Анастасии Костенко и дочериМиланы. Более того, во всех интервью без устали твердит,как удачно он женился. Супруга отвечает всем его требованиям – домашняя, милаяи непритязательная.А недавно футболист рассказал, как познакомился сизбранницей. "Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел…Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, есличестно, я так и думал поступить, не отрицаю", – признался .В итоге после нескольких свиданий футболист понял, чтовлюбился. Пара встречалась год, прежде чем узаконить отношения. Пышная свадьбаКостенко и Тарасова состоялась в январе 2018-го, а через полгода у них родиласьнаследница.