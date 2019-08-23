Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала показательные номера российской фигуристки Евгении Медведевой. Ее мнение оставляет желать лучшего.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала показательные номера российской фигуристки Евгении Медведевой. Ее мнение оставляет желать лучшего.Российский тренер призналась, что долгое время наблюдала за тренировками чемпионки. По ее мнению,номера спортсменки однотипны и не открывают в ней ничего нового."С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Номер должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов", – заявила Тарасова.Напомним, в апреле Евгения выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Для номера она выбрала розовую латексную мини-юбку и короткий топ. Дополнила образ мягкая шубка, которую фигуристка скинула с себя в процессе катания.Далеко не все фанаты оценили амплуа спортсменки. Многие осудили ее за раздевание на льду. Тем не менее, другая часть аудитории отметила, что такая тенденция в современном фигурном катании является показателем того, что данный вид спорта "взрослеет".