Тринадцатилетняя девочка чудом выжила в столкновении легкового автомобиля с дорожным катком на трассе в Кемеровской области, вся ее семья погибла. Последствия страшного ДТП сняли на видео.

Тринадцатилетняя девочка чудом выжила в столкновении легкового автомобиля с дорожным катком на трассе в Кемеровской области, вся ее семья погибла, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия страшного ДТП сняли на видео.Авария произошла около 06:30 утра 23 августа на дороге, соединяющей Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк. Недалеко от поворота на село Вишневка Беловского района Toyota RAV4 съехал на обочину и врезался в дорожный каток.По предварительной версии, водитель уснул за рулем. Проснуться ему было не суждено: от полученных травм он и двое пассажиров скончались на месте. Выжить удалось только 13-летней девочке, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.Судя по кадрам с места, скорость у кроссовера в момент столкновения была высокой, поскольку передняя часть машины превратилась в груду искореженного металла.