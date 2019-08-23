Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в неприятную историю. Главу государства назвали виновным в надругательстве над флагом страны и пригрозили тюремным заключением сроком на три года.

Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в неприятную историю. Главу государства назвали виновным в надругательстве над флагом страны и пригрозили тюремным заключением сроком на три года.В своем обращении по случаю Дня государственного флагаУкраины лидер Незалежной несколько раз перепутал очередность цветов. Настранице портала "Украина.ру" на Facebook одна из читательниц назвалапроизошедшее надругательством над государственной символикой.По ее мнению, текст обращения писали "врагиУкраины". Комментатор заметила, что Зеленский несколько раз повторил не"сине-желтый", а "желто-синий". "Снова попав подстатью, а именно: ст.338 УК", – цитирует портал свою читательницу.В законодательстве Незалежной нарушение статья 338Уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами" можетповлечь наказание до нескольких лет лишения свободы. Под государственнымисимволами понимаются флаг, герб и гимн.Надругательством считаются действия, выражающие публичноепренебрежение к государственным символам. Кроме того, под статью подпадают ихповреждение или уничтожение, а также нанесение неприличных рисунков и надписей.Это уже не первый случай, когда и его окружениепопадают в нелепые ситуации. Так, в июле пресс-служба главы государстваперепутала столицу Канады: вместо Оттавы в сообщении на сайте президента былуказан Торонто.В Верховной раде не упустили возможности"подколоть" . Вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила,что такие вещи проходят в школе на уроках географии в пятом классе. Правда,сама депутат эти занятия, видимо, успешно прогуливала: вскоре она попала внеловкую ситуацию, вместо Амстердама назвав Гаагу столицей Нидерландов.