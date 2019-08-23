Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в неприятную историю. Главу государства назвали виновным в надругательстве над флагом страны и пригрозили тюремным заключением сроком на три года.
Президент Украины Владимир Зеленский вляпался в неприятную историю. Главу государства назвали виновным в надругательстве над флагом страны и пригрозили тюремным заключением сроком на три года.
В своем обращении по случаю Дня государственного флага
Украины лидер Незалежной несколько раз перепутал очередность цветов. На
странице портала "Украина.ру" на Facebook одна из читательниц назвала
произошедшее надругательством над государственной символикой.
По ее мнению, текст обращения писали "враги
Украины". Комментатор заметила, что Зеленский несколько раз повторил не
"сине-желтый", а "желто-синий". "Снова попав под
статью, а именно: ст.338 УК", – цитирует портал свою читательницу.
В законодательстве Незалежной нарушение статья 338
Уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами" может
повлечь наказание до нескольких лет лишения свободы. Под государственными
символами понимаются флаг, герб и гимн.
Надругательством считаются действия, выражающие публичное
пренебрежение к государственным символам. Кроме того, под статью подпадают их
повреждение или уничтожение, а также нанесение неприличных рисунков и надписей.
Это уже не первый случай, когда и его окружение
попадают в нелепые ситуации. Так, в июле пресс-служба главы государства
перепутала столицу Канады: вместо Оттавы в сообщении на сайте президента был
указан Торонто.
В Верховной раде не упустили возможности
"подколоть" . Вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила,
что такие вещи проходят в школе на уроках географии в пятом классе. Правда,
сама депутат эти занятия, видимо, успешно прогуливала: вскоре она попала в
неловкую ситуацию, вместо Амстердама назвав Гаагу столицей Нидерландов.