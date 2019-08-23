Тревожные новости распространяются вокруг Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, у актрисы подозревают онкологию, и известие об отмене спектакля звучит еще печальнее.

Тревожные новости распространяются вокруг Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, у актрисы подозревают онкологию, и известие об отмене спектакля звучит еще печальнее.Осенью 2018 года в семье Анастасии Заворотнюк произошло радостное событие. Популярная актриса подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву дочь Милу. Говорят, пара, пройдя множество попыток зачать ребенка, прибегла к помощи суррогатной матери. По другим данным, артистка сделала ЭКО.Не секрет, что эта процедура может нанести серьезный удар организму. По слухам, так случилось с Анастасией Заворотнюк. Как утверждает журнал "Тайны звезд", у 48-летней актриса заподозрили рак головного мозга. То обстоятельство, что артистка не посещает светские мероприятия, лишь усиливает тревогу фанатов и стимулирует репортеров на поиски дополнительной информации.Так, журналисты выяснили, что весной звезду сериала "Моя прекрасная няня" видели в Ереване на открытии ювелирного салона. Особо наблюдательные представители СМИ умудрились разглядеть на шее Анастасии шрам. "Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", – прокомментировали такую картину медики.А в начале августа отменила свое участие в спектакле "Все мужчины делают это". Актрису заменила Ирина Сотикова. "Да, Анастасия приболела", – сообщила та. Агент артистки прокомментировал отмену так: "Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет". Впрочем, это объяснение, судя по комментариям в Сети, не успокоило фанатов. Теперь поклонники подозревают, что якобы оформляет документы, чтобы лечиться в Америке.