Шоумен Андрей Малахов заинтересовался историей 47-летней Светланы Бодровой. Уборщица из Воскресенска с зарплатой в 15 тысяч задолжала банку два миллиарда рублей. Женщина появилась в эфире ток-шоу Прямой эфир на телеканале Россия 1.

Шоумен Андрей Малахов заинтересовался историей 47-летней СветланыБодровой. Уборщица из Воскресенска с зарплатой в 15 тысяч задолжала банку два миллиарда рублей. Женщина появилась в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале"Россия 1".Светлана Бодрова учредитель пяти крупных фирм, в числекоторой компания "Реалити плюс", которая не так давно обанкротилась. Теперь женщина должна выплатить агентству по страхованию вкладов два миллиарда. Уборщице нужноработать 22 тысячи лет и ежемесячно переводить не менее половины заработнойплаты, чтобы выплатить этот долг.В студии ток-шоу "Прямой эфир" Бодрова рассказала, чтонесколько лет назад остро нуждалась в деньгах. Ее младший сын перенес триоперации, требовались средства на лечение. В момент острой нужды она познакомиласьс женщиной – Ириной Ботиной, которая предложила ей работу курьера. Для этого Светлане всего лишь нужно было подписать какие-то бумаги и пару раз сходить в банк.Уборщица из Воскресенскасогласилась и даже отдала копию паспорта и ИНН."Меня с той женщиной, которой уже нет в живых, познакомил мойпарикмахер. Она предложила мне подработать курьером. Она мне конкретно несказала ничего. Я приехала в Москву, меня встретили и привезли оформлять в фирму.Я думала, что это работа курьером. Потом онамне позвонила и сказала, что нужно выехать в банк и открыть счет", – рассказал Светлана Бодрова Андрею Малахову.Спустя несколько лет жительницу Воскресенска вызвали в суд,в ее дом пришли с обыском. На Бодрову завели уголовное дело. Светлана сказалав ток-шоу "Прямой эфир", что только во время следствия узнала,что попала в руки мошенников.Эксперты программы уверены, что героиня сегодняшнего выпускалукавит. Они предположили, что женщина имела свой процент. Бодрова всеотрицала. Она отметила, что получила за подписание документов всего две тысячирублей. После в студии программы "Прямой эфир" показали репортаж из квартиры Светланы,выяснилась, что уборщица-миллиардерша живет очень скромно.Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам человекапо Московской области Екатерина Семенова. По словам специалиста, почерковедческая экспертиза установила, что большинство договоров подписывала не Бодрова, а кто-то другой."Можно приостановить судебноерешение, предпосылки к этому есть, но ее присутствие необходимо в определенныхорганах, но, к сожалению, Светлана Николаевна один раз появляется, на другой разпропадает", – сообщил эксперт в ".По словам Андрея Малахова,Светлана Бодрова не единственная, кто попал в такую ситуацию. Из-за остройнехватки денег некоторые россияне соглашаются на авантюры с оформлениемюридических лиц. Многие из них не догадываются о последствиях."Будьте аккуратны в том, что вы подписываете, будьте аккуратныотдавая свой паспорт. Будьте аккуратны рассказывая по телефону номера вашихкредитных карт, а также пин-коды, пожалуйста, будьте менее доверчивы. Мошенникина каждом шагу", – обратился ведущий ток-шоу к зрителям.