Американцу Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, стало плохо в суде, ему была вызвана скорая помощь. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Уилану ареста.

Американцу Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, стало плохо в суде, ему была вызвана скорая помощь.В пятницу Лефортовский суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Уилану ареста. Уилан просил об отводе прокурора, так как, по его словам, прокурор необъективен и "прямо или косвенно заинтересован в исходе дела". Однако суд счел отвод необоснованным, передает "Интерфакс".Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что Уилан получил травму во время переезда из одной камеры в другую: когда он переносил свои вещи в новую камеру, у него обострилась паховая грыжа. По словам адвоката, вся необходимая помощь его подзащитному оказывается.Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать дело американца, передает РИА Новости. "Я не могу вам ответить на этот вопрос, я не располагаю информацией​​​. Это не в администрацию президента", — ответил Песков.Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Помимо американского гражданства у него есть еще гражданства Великобритании, Ирландии и Канады. Уилану предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). На изъятой у него флешке были найдены сведения, составляющие гостайну. Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Сам Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.