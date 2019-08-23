Фигурант планировал использовать похищенный инструмент в личном хозяйстве.

В начале августа в ОМВД России по Александровскому району обратился житель столичного региона, сообщивший, что из принадлежащего ему дома, расположенного в одном из сел района, похищен бензотриммер.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник на террасу дома, взломав замок входной двери.Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 68-летнего соседа потерпевшего.Установлено, что подозреваемый, зная об отсутствии хозяина, похитил инструмент, планируя в дальнейшем пользоваться им самостоятельно.Бензотриммер был изъят полицейскими и возвращен законному владельцу.Следователями ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям.