В Москве ожидается свадебный бум в день трех девяток — 19 сентября (19.09.2019).

В Москве ожидается свадебный бум в день "трех девяток" — 19 сентября (19.09.2019), передает ТАСС."Столичные загсы приняли более 700 заявлений на регистрацию брака 19 сентября 2019 года. При этом традиционно четверг не пользуется популярностью у столичных молодоженов", — говорится в публикации на сайте мэра и правительства Москвы.Необычные даты пользуются популярностью у москвичей для бракосочетания . Например, в 2018 году в день "трех восьмерок" в брак вступили более тысячи пар.По словам начальника управления ЗАГС столицы Елены Ефремовой, обычно по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят только во дворцах бракосочетания.Но в этом году 19 сентября торжественные церемонии проведут в 28 отделах ЗАГС Москвы. Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день.19 сентября москвичи смогут связать себя узами брака во всех загсах Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.Между тем, ученые из Мельбурнского университета доказали, что назначать свадьбы на "красивые даты" — не самый удачный выбор.Так, согласно исследованию, женитьбы такие дни чаще заканчиваются разводом по сравнению с другими браками – риск составляет от 18 до 36 процентов.