Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей
Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей
Кольчугинская межрайонная прокуратура совместно с полицейскими провела проверку в магазине «Якорь», принадлежащего ООО «Золотые ворота».
В ходе рейда обнаружили 1200 бутылок немаркированной алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов. Часть изъятого алкоголя имела была поддельной.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.