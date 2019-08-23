Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей

Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублейКольчугинская межрайонная прокуратура совместно с полицейскими провела проверку в магазине «Якорь», принадлежащего ООО «Золотые ворота».В ходе рейда обнаружили 1200 бутылок немаркированной алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов. Часть изъятого алкоголя имела была поддельной.Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Нарушитель заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело.