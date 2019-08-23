С 23 августа и по 1 сентября на Красной площади будет проходить XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

В этом году главной темой Фестиваля обозначено "Соло с оркестром", и по брусчатке продефилируют оркестры из 12 стран, среди которых, естественно, россияне, а еще белорусы, казахи, азербайджанцы, турки, норвежцы, китайцы и т.д. Всего около 1000 музыкантов.Каждый вечер на площади будут выступать два кельтских оркестра волынок и барабанов и команда кельтских танцев. А под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России зрители услышат пение народной артистки России Тамары Гвердцители.Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.