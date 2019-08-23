Около 50 беженцев, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенного Королевства, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках, спасены британские пограничниками и моряками береговой охраны.

Около 50 беженцев, пытавшихся проникнуть на территорию Соединенного Королевства, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках, спасены британские пограничниками и моряками береговой охраны.За первые семь месяцев текущего года попытку попасть в Великобританию, преодолев Ла-Манш на лодках, предприняли более 1 200 нелегалов, передает ТАСС. Примерно треть из них удалось задержать французским пограничникам, остальные достигли британских берегов. Так, только в августе пролив преодолели больше 100 мигрантов, многие из которых называют себя беженцами из Ирана и Ирака.