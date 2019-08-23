Пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась

Пенсионерку доставили в больницу, где она скончаласьЖителя Вязников подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.Мужчина жил с матерью, злоупотреблял алкоголь, не работал, существуя в основном на пенсию мамы. Отношения между ними чаще всего носили конфликтный характер, женщина пыталась вразумить взрослого сына.9 августа 2019 года в ходе очередного конфликта пьяный мужчина избил мать. С травмой головы 67-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась.Мужчина заключен под стражу.