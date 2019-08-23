К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человек

К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человекУтром 23 августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Добросельская. На место незамедлительно выехали спасатели.Горение ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Общая площадь пожара составила всего лишь 0,5 квадратных метров. Никто не пострадал.К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человек.