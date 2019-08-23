К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человек
К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человек
Утром 23 августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Добросельская. На место незамедлительно выехали спасатели.
Горение ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Общая площадь пожара составила всего лишь 0,5 квадратных метров. Никто не пострадал.
К ликвидации последствий пожара привлекали 14 единиц техники и 25 человек.