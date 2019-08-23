Техника стоит почти 27 миллионов рублей

Техника стоит почти 27 миллионов рублейВладимирский лесхоз получил 3 пожарных автоцистерны и 2 гусеничные транспортные машины. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства администрации области. Технику общей стоимостью почти 27 миллионов рублей приобрели за счёт субвенции из федерального бюджета.Как рассказал гендиректор Владимирского лесхоза Олег Лавров, поступившие автоцистерны «АЦ 6,0-40» смонтировали на базе автомобиля «Урал-5557». Каждая из них сможет доставить по самым трудноступным лесным дорогам около 6 тонн воды для тушения пожаров.Новые гусеничные транспортные машины «МСН-10-ГТМ-003-07» нужны для прокладки минерализованной полосы, которая предотвращает распространение огня на соседние участки леса или населённые пункты. Технику получили Меленковский и Собинский районы.Ранее в рамках проекта «Сохранение лесов» за счёт федеральной субвенции 33-й регион получил 3 трактора «Беларус» стоимостью 4 миллиона рублей. В мае 2019 года их отправили на оснащение Курловского, Петушинского и Александровского лесхозов.Кроме того, специалисты Владимирского лесхоза купили автомобиль повышенной проходимости «Лада 4х4» стоимостью 500 тысяч рублей и 3 лесных культиваторах «КЛБ» общей стоимостью 300 тысяч рублей.