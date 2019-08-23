Ровно год назад вышел новый альбом «Ияо», плюс написано очень много песен, которые еще не записаны и исполняются только на концертах

Ровно год назад вышел новый альбом «Ияо», плюс написано очень много песен, которые еще не записаны и исполняются только на концертах8 сентября в 19:00 состоится долгожданный сольный концерт Ольги Арефьевой во Владимире в творческой лаборатории «Другой MISHANIKOLAEV БАР».Ровно год назад вышел новый альбом «Ияо», плюс написано очень много песен, которые еще не записаны и исполняются только на концертах!Потрясающая, многоликая, предельно женственная и невероятно мужественная Ольга Арефьева прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями. Она окончила Гнесинский институт, создала группу «Ковчег», выпустила более двадцати альбомов, получила литературную премию за стихи, написала четыре книги, ставит спектакли, ведет тренинг по движению и перфомансу, снимает клипы, занимается жонглированием - и продолжает непрерывно развиваться, реализовывая всё новые проекты. Ольга Арефьева играет, точно живет, и живет, словно играет. А страна повторяет за ней — «А ты играй, а ты играй-играй, может быть увидишь дорогу в рай!»Ольга Арефьева о своих сольных концертах:«На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой — все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет. Руки свободны - можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки? В одиночку совсем другой спрос и другая отдача: сильнейшая концентрация, фокусировка на подробностях, смысле, на поле, которое создаешь. Выступая с группой, я почти перестала играть на гитаре. А тут - замечательный стимул держать форму, да и по-новому взглядывать на свои же песни. Кстати, при таком аскетичном исполнении открывается много новых нюансов, и мне, и зрителям. Я хочу и могу выразить то, о чем не договорила в больших концертах с группой. А еще на таких встречах я обязательно разговариваю с публикой. Обо всем они спрашивают - о любви, о смерти, о бытовых вещах».В концерте принимает участие Елена Калагина (бэк-вокал, перкуссия).Аудиозапись, фото- и видеосъёмка концерта запрещены.Адрес: г. Владимир, Бар "Другой", ул. Московская, 14а.