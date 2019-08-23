Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, которая сложилась после выхода США из ДРСМД и испытания американскими военными новой крылатой ракеты с дальностью полета свыше 500 километров. Также он предупредил Европу о рисках, которые несет за собой размещение американских ракет на своей территории.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, которая сложилась после выхода США из ДРСМД и испытания американскими военными новой крылатой ракеты с дальностью полета свыше 500 километров. Также он предупредил Европу о рисках, которые несет за собой размещение американских ракет на своей территории.Тот факт, что США 18 августа провели испытания новой крылатой ракеты, технические характеристики которой не соответствуют условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, свидетельствует, что в последние годы Вашингтон занимался созданием новейшего вооружения, запрещенного условиями этого соглашения, заметил спикер нижней палаты парламента. Произошедшее также доказывает, что американская сторона намеренно вела пропагандистскую кампанию против России, обвиняя ее в несоблюдении ДРСМД, добавил он."Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности. Россия в подобной ситуации не останется безучастной", – пообещал Вячеслав Володин. Он отметил, что решение президента России Владимира Путина о подготовке симметричного ответа США полностью отвечает задаче по обеспечению безопасности россиян.Председатель Госдумы указал европейским странам на риски, которым они подвергают себя из-за следования американской агрессивной политике и согласия размещать ракеты на своей территории. "Совершенно очевидно, что США отвели им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар. Хотят ли этого граждане европейских стран? Соответствует ли такая роль их пониманию обеспечения безопасности своих государств?", – отметил Володин.Он добавил, что в случае размещения американских ракет в Польше и Румынии вся Европа потеряет то, что было достигнуто в рамках глобальной безопасности за минувшие десятилетия. Ради защиты своих граждан, предупредил Володин, Россия буден вынуждена нацелить свои ракеты на военные базы с американским вооружением, расположенные на территории европейских государств."Этого можно избежать", – заметил спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что Россия продолжает выступать за обеспечение глобальной безопасности. Теперь многое зависит уже от европейских парламентов. Если политики позволят использовать свои страны для размещения американских ракет, то они должны понимать последствия подобных шагов.Для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы необходимо собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента. "ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать все для сохранения безопасности на европейском континенте", – подчеркнул Володин.Он добавил, что пока еще сохраняется возможность избежать ошибок. "Во всяком случае парламентарии должны все сделать для этого", – заключил спикер Госдумы.