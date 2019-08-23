Вологда стала Городом трудовой доблести и славы. Это почетное звание носят всего двадцать городов России, сообщает ГТРК Вологда.

Вологда стала "Городом трудовой доблести и славы". Это почетное звание носят всего двадцать городов России, сообщает ГТРК "Вологда".Церемония вручения ордена прошла накануне. Вручил его Алексей Макарычев — представитель межгосударственного союза городов-героев. В честь праздничного события прошло несколько торжественных мероприятий. Особо отличившиеся школьники получили паспорта. Затем горожане приняли участие в гуляньях, организованных в историческом центре. Там же прошли музыкальные концерты и выступления творческих коллективов.А сегодня в Вологде выступит "Хор Турецкого". Накануне коллектив побывал в Череповце — на праздновании Дня государственного флага.